Действующий президент США Джо Байден хочет успеть втянуть США в ядерную войну с Россией до момента, пока избранный президент Америки Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера, пишет РИА Новости .

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. По данным СМИ, Байден игнорирует мнение граждан и избранного президента. Он делает все, чтобы США оказались на грани ядерного конфликта с Россией.

Байден вместе со своей администрацией рассматривал вариант публичного приглашения Украины в НАТО после победы Трампа на выборах. Но позднее американский лидер передумал так поступать, посчитав, что вряд ли это действие приведет к успеху.

Ранее сообщалось, что Байден пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как Россия испытала новое оружие «Орешник» в Днепропетровске. Лидеры двух стран обсудили в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке.