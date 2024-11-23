Байден и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден после испытания российской ракетной системы «Орешник» обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американской администрации.

«Байден говорил с Макроном о международных и двусторонних делах. Они обсудили развитие событий на Украине», — указано в публикации.

Стороны также затронули вопросы противостояния стран на Ближнем Востоке.

Подробности разговора не приводятся.

Российские силы нанесли ракетный удар из новой системы «Орешник» по военному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября.