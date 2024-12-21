В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники из-за украинских мошенников

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил запретить продажу фейерверков в новогодние праздники после серии взрывов пиротехники в общественных местах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев», — заявил Кирьянов.

Он подчеркнул, что о мерах регулирования стоит задуматься уже сегодня. Для новогоднего настроения гражданам хватит бенгальских огней, так как остальная пиротехника может представлять угрозу как для здоровья россиян, так и для общественного порядка.

Депутат добавил, что пиротехнические изделия часто становятся орудиями в руках тех, кто посредством обмана вовлекается в преступную деятельность с помощью смартфона.

Ранее фейерверки запустили в ТЦ в Королеве и пытались поджечь пиротехнику в здании местного отдела полиции. Еще злоумышленник запустил салют в помещении «Почты России» в Химках.