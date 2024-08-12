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В Энергодаре назвали фейком слухи об опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС

Администрация Энергодара назвала фейком слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «ВЕСТИ».

В администрации города опровергли информацию, которая появилась в Сети. Ее назвали фейком, который распространяют ВСУ, чтобы посеять панику среди мирного населения.

Накануне после украинского обстрела загорелась охладительная система Запорожской АЭС. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по станции при помощи дрона-камикадзе.

По информации Росатома, по Запорожской АЭС были нанесены два прямых удара. Повреждена градирня, которая обеспечивает охлаждение воды для нормальной эксплуатации станции.