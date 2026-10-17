Ана де Армас после разрыва с Томом Крузом рассекретила роман с музыкантом

Пара посетила модный ресторан в Париже. Актриса опубликовала в соцсетях изысканную сервировку стола. Возле тарелок стояли две карточки-рассадки с их именами рядом.

Ранее актрису вместе с Монтенегро заметили вместе на показе Louis Vuitton, а также на гламурной вечеринке после мероприятия.

Недавно Ана де Армас рассталась с американским актером, режиссером, сценаристом и продюсером Томом Крузом.

Ранее пару сняли папарацци, когда актеры были в аэропорту. Круз нес сумки возлюбленной, а она вела двух своих собак. До этого Ана де Армас крутила роман с Беном Аффлеком.

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