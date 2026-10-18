Самолет из Израиля в Вену экстренно приземлился в Болгарии из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, совершил в воскресенье вечером экстренную посадку в Болгарии из-за подозрения на наличие бомбы на борту, сообщает РИА Новости .

По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, поступило анонимное сообщение о предполагаемой угрозе взрыва на борту, после чего самолет был вынужден приземлиться в Софии.

Инцидент расследуется.

Ранее свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в белорусском Минске после того, как два пассажирских авиалайнера турецких авиаперевозчиков изменили курс из-за налета беспилотников на Санкт-Петербург.

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