USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Самолет из Израиля в Вену экстренно приземлился в Болгарии из-за угрозы взрыва

Происшествия

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Тель-Авива в Вену, совершил в воскресенье вечером экстренную посадку в Болгарии из-за подозрения на наличие бомбы на борту, сообщает РИА Новости.

По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, поступило  анонимное сообщение о предполагаемой угрозе взрыва на борту, после чего самолет был вынужден приземлиться в Софии.

Инцидент расследуется.

Ранее свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в белорусском Минске после того, как два пассажирских авиалайнера турецких авиаперевозчиков изменили курс из-за налета беспилотников на Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.