сегодня в 17:08

2 летевших в Петербург самолета из Турции сели в Белоруссии из-за атаки дронов

Свыше 400 российских граждан оказались вынуждены оставаться в белорусском Минске после того, как два пассажирских авиалайнера турецких авиаперевозчиков изменили курс из-за налета беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Воздушные суда, следовавшие из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, не сумели зайти на посадку в аэропорту назначения из-за экстренно введенных ограничений на полеты. Экипажи выполнили разворот над водной гладью Финского залива.

Затем оба борта благополучно приземлились на запасном аэродроме в белорусской столице.

В Посольстве России в республике уточнили, что застрявшим пассажирам оказывают всю требуемую поддержку, включая обеспечение горячим питанием. Сейчас специалисты прорабатывают логистику и варианты безопасной транспортировки путешественников в РФ.

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