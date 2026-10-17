В Екатеринбурге отчим больше четырех лет насиловал дочерей

Мужчине грозит пожизненны срок за то, что насиловал дочерей на протяжении более четырех лет в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал « E1.RU ».

После родов жене нельзя было вести половую жизнь какое-то время, поэтому 40-летний мужчина начал изменять. Из-за этого жена ушла от мужа.

По словам источника, девочки рассказали маме, что отчим занимался с ними всеми видами секса (кроме классического). На момент начала приставаний старшей девочке было 8–9 лет (сейчас ей 14). Позже он стал приставать и к младшей дочери, после того, как та подросла.

Со стороны он казался любящим отцом и хорошим мужем.

Ранее жительница Томска Россана пожаловалась в соцсетях на пенсионера, который приставал в автобусе к несовершеннолетней девочке и даже трогал ее за ягодицы.

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