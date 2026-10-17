USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

В Екатеринбурге отчим больше четырех лет насиловал дочерей

Общество

Мужчине грозит пожизненны срок за то, что насиловал дочерей на протяжении более четырех лет в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «E1.RU».

После родов жене нельзя было вести половую жизнь какое-то время, поэтому 40-летний мужчина начал изменять. Из-за этого жена ушла от мужа.

По словам источника, девочки рассказали маме, что отчим занимался с ними всеми видами секса (кроме классического). На момент начала приставаний старшей девочке было 8–9 лет (сейчас ей 14). Позже он стал приставать и к младшей дочери, после того, как та подросла.

Со стороны он казался любящим отцом и хорошим мужем.

Ранее жительница Томска Россана пожаловалась в соцсетях на пенсионера, который приставал в автобусе к несовершеннолетней девочке и даже трогал ее за ягодицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.