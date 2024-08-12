В Росатоме рассказали о сильных повреждениях ЗАЭС
Росатом: ВСУ двумя беспилотниками сильно повредили градирню ЗАЭС
ВСУ атакой двух ударных беспилотников сильно повредили градирню Запорожской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на Росатом.
«ВСУ нанесли два прямых удара ударными БПЛА. Серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС», -сказано в сообщении агентства.
Угрозу обрушения конструкции градирни ЗАЭС пока не позволяет оперативная обстановка, добавили в Росатоме.
Градирни обеспечивают охлаждение воды для нормальной эксплуатации станции.
ВСУ атаковали ЗАЭС вечером в воскресенье. Начавшийся пожар локализован. Угрозы населению нет.