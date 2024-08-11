ЗАЭС: пожар на станции локализован

сегодня в 23:27

Угроза дальнейшего горения на Запорожской АЭС ликвидирована, сообщается в Telegram-канале станции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет», — сказано в сообщении.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет, уточнили в пресс-службе предприятия.

Вечером в воскресенье ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе со стороны города Никополя. Горела система охлаждения ЗАЭС.

Угрозы населению, по данным местных властей, нет