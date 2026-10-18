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На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании автосервиса

Пожар произошел в автосервисе на втором этаже здания, он был оперативно локализован.

«Пожар полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Ранее в самом центре Москвы, неподалеку от стен Кремля загорелся автомобиль такси.

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