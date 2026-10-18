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В Москве задержали 20 подростков за езду по ТТК на самокатах и питбайках

Полиция задержала 20 подростков, которые катались на электросамокатах и питбайках по проезжей части Ленинградского проспекта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Днем на Третьем транспортном кольце, напротив дома 20 по улице Беговой, был выявлен факт движения группы несовершеннолетних на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта», — сообщила Волк.

Недалеко от ТЦ «Авиапарк» их задержали.

В отношении родителей подростков составлены 9 протоколов по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а также 20 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ.

Ранее представители Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга не поддержали идею ввести водительские права для электросамокатчиков.

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