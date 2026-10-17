Такси вспыхнуло и сгорело во время заказа у Кремля

В самом центре Москвы, неподалеку от стен Кремля загорелся автомобиль такси. Пламя охватило переднюю часть транспортного средства, под капотом машины все выгорело, соответствующие видео опубликовал РЕН ТВ .

Предварительно известно, что водитель в этот момент направлялся на выполнение заказа. Внезапно из-под капота вырвался огонь, и транспортное средство вспыхнуло.

На опубликованных кадрах видно, что из-под капота машины вырывались языки пламени и шел черный густой дым. Водитель транспорта в этот момент ходил рядом, хватался за голову и кому-то звонил. На другом видео пожар уже потушили, под капотом машина выгорела полностью.

В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.