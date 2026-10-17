Посетителей экстренно эвакуировали из Пушкинского музея в Москве

В Пушкинском музее в центре столицы прошла эвакуация. На место приехали пожарные, сообщает « Осторожно, Москва ».

Очевидцы рассказали, что посетителей попросили выйти на улицу по сигналу тревоги.

Другие обстоятельства неизвестны.

На опубликованном видео показано, что напротив Пушкинского музея стоит пожарная машина. Обстановка вокруг спокойная.

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