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Посетителей экстренно эвакуировали из Пушкинского музея в Москве

Происшествия
Осторожно Новости

Фото - © Осторожно Новости

В Пушкинском музее в центре столицы прошла эвакуация. На место приехали пожарные, сообщает «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что посетителей попросили выйти на улицу по сигналу тревоги.

Другие обстоятельства неизвестны.

На опубликованном видео показано, что напротив Пушкинского музея стоит пожарная машина. Обстановка вокруг спокойная.

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