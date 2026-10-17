Протестующие крушат магазины и нападают на полицию в Ницце

Участники не согласованной с властями протестной акции в Ницце устроили беспорядки. Они напали на магазины и представителей силовых ведомств, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные префектуры департамента Приморские Альпы в социальной сети Х.

По сведениям местных властей, мобильные группы митингующих в черной одежде и масках курсируют по центральной части города. Их заметили вблизи железнодорожного вокзала и на проспекте Медсена. Протестующие нападают на торговые объекты и полицейских.

Первоначально акция носила мирный характер. Однако позже переросла в открытые столкновения между митингующими и правоохранителями.

Массовые демонстрации охватили Францию 17 октября на фоне недовольства населения повышением цен и текущим экономическим курсом руководства страны. В протестных шествиях принимают участие разные слои общества, включая школьников, строителей, медиков, водителей такси, активистов ультралевых движений, профсоюзных деятелей и бывших членов движения «желтых жилетов». По оценкам МВД Франции, на территории государства анонсировано проведение порядка 500 протестных мероприятий.

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