«Битва народов»: как союзники разбили Наполеона под Лейпцигом 18 октября

18 октября в России будет отмечаться памятная дата. В 1813 году в этот день в «Битве народов» под Лейпцигом русские войска вместе с союзниками одержали победу над Наполеоном. Французская армия потеряла до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Это поражение лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе, сообщает «История.РФ» .

Название сражению дал полковник прусского Генштаба, барон Мюфлинг. В донесении от 19 октября он написал, что «4-дневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира». Документ быстро получил широкую известность, и выражение «битва народов» закрепилось за этими событиями.

К Лейпцигу подошла объединенная армия Шестой коалиции — более 300 тысяч человек при 1385 орудиях. Это были 127 тысяч русских, 90 тысяч австрийских, 72 тысячи прусских и 18 тысяч шведских войск. Наполеон располагал примерно 200 тысячами солдат, включая итальянские, бельгийские, голландские, польские части и соединения Рейнской конфедерации, и более чем 700 орудиями.

Бои шли с 16 по 19 октября. В первый день армия Барклая-де-Толли нанесла удар на главном направлении, но французская кавалерия потеснила союзные колонны — закрыла брешь русская гвардия, брошенная в брешь. Параллельно к северу от города наступала армия Блюхера; потери обеих сторон за день достигли 30 тысяч человек. Наполеон предложил мир, однако ответа не получил.

18 октября союзники пошли в наступление по всему фронту, а в разгар боя саксонский корпус в полном составе перешел на их сторону и повернул пушки против французов. Ночью 19 октября Наполеон приказал отступать западнее Лейпцига.

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