В Подмосковье стали чаще замечать следы медведей
Вблизи населенных пунктов Подмосковья участились случаи обнаружения следов медведей, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области, это может быть связано с ростом численности животных в соседних регионах.
Отмечается, что численность медведя в Московской области зависит от плотности населения популяций соседних областей.
Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести наказание за кормление диких животных и восстановить лесные хозяйства.
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