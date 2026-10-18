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В Подмосковье стали чаще замечать следы медведей

Как сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области, это может быть связано с ростом численности животных в соседних регионах.

Отмечается, что численность медведя в Московской области зависит от плотности населения популяций соседних областей.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести наказание за кормление диких животных и восстановить лесные хозяйства.

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