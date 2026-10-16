Михаил Иванов предложил запретить подкормку медведей и вернуть лесников

По мнению Иванова, люди сами приучают медведей выходить к трассам и деревням, когда бросают им еду из машин. Еще один источник легкой пищи — свалки возле лесов. Общественник также связал выходы зверей к людям с потерей среды обитания и кормовой базы из-за пожаров, вырубок и загрязнения рек.

Иванов предложил вернуть лесников, наладить учет и охрану животных, ужесточить борьбу с браконьерством вплоть до уголовной ответственности. Среди других мер — прекращение вырубки лесов и загрязнения рек, ликвидация несанкционированных свалок и просвещение людей о поведении диких зверей.

«И если мы будем вести себя по-человечески, медведи не будут выходить к нам. Они будут жить в лесу, как и положено. А мы будем знать, что символ России — под защитой, а не под прицелом», — заключил Иванов.

Ранее в Алтайском крае медведь забрался на высокое дерево в саду возле частного дома и ел яблоки. Местные жители сняли его на видео.

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