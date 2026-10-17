Силы ПВО отразили атаку еще 14 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 14 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Атака еще 14 беспилотников отражена ПВО Минобороны», — сообщил он.

В местах, где упали обломки дронов, работают специалисты экстренных служб.

Вечером 17 октября Собянин сообщал о 25 сбитых на подлете к столице БПЛА.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты.

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