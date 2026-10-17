Во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

В московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

Ранее из-за ночных ограничений в московских аэропортах задержали и отменили более 370 рейсов. Самолеты, которые уже находились в пути, перенаправляли на запасные аэродромы.

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