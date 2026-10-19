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Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский потерял большую часть Украины, добавив, что его «океаны и моря исчезли», сообщает РИА Новости .

«В его (Зеленского — прим. ред.) стране бардак, большая часть его земли потеряна, его океаны и моря исчезли», — написал он в Truth Social.

Президент США добавил, что мужское население Украины идет на убыль, мужчины там «ранены или мертвы».

Ранее политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что личные отношения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского окончательно разорваны.

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