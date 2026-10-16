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Политолог заявил об окончательном личном разрыве Трампа и Зеленского

Политика

Фото - © РИА Новости

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич считает, что личные отношения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского окончательно разорваны, сообщает 360.ru.

По оценке Станкевича, нынешнее обострение отличается от прежних конфликтов двух президентов, в том числе от скандала в Белом доме в 2025 году. Эксперт считает, что речь идет не об очередной ссоре.

«Они уже не помирятся. И даже если представить себе, что Зеленский завтра отыграет назад и снова начнет слушаться, это уже ничего не исправит», — отметил политолог.

Станкевич выделил три уровня взаимодействия США и Украины: личные отношения президентов, военно-техническое сотрудничество и переговоры о завершении конфликта. Если на первом уровне он не видит возможности восстановить прежние связи, то перспективы военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева остаются неопределенными.

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