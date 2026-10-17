Ночные ограничения в небе Москвы: отменены и задержаны 370 рейсов

Из-за ночных ограничений в московских аэропортах задержали и отменили более 370 рейсов. Самолеты, которые уже находились в пути, перенаправляли на запасные аэродромы, сообщает Baza .

Воздушное пространство закрывали с полуночи почти до 07:00 из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. В аэропорту Внуково задержаны 62 рейса, еще 39 отменены, в Домодедове — 23 задержки и 8 отмен.

Больше всего сбоев пришлось на Шереметьево. Там 104 рейсам перенесли время вылета, а 135 отменили.

Ночью 17 октября на подлете к Москве дежурными средствами ПВО были сбиты 144 дрона ВСУ. На местах падения обломков работают компетентные специалисты.

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