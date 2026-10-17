Силы ПВО уничтожили 25 летевших на Москву беспилотников

«Уничтожены 25 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.

В местах, где упали обломки дронов, работают специалисты экстренных служб.

Вечером 17 октября Собянин сообщал о 12 сбитых на подлете к столице БПЛА.

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