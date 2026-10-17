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Bitget запретила проводить операции в России, Белоруссии и Казахстане

Экономика

Криптобиржа Bitget ввела запрет на проведение операций для резидентов РФ, Белоруссии, Казахстана и некоторых других стран, сообщает ТАСС.

Из обновленного пользовательского соглашения следует, что криптобиржа также ограничила проведение операций для резидентов Австрии, Ирана, Канады, КНДР, США, ФРГ, Франции, Японии. В этом список попали еще десять стран.

Отмечается, что Bitget в дальнейшем может «время от времени» расширять список запрещенных стран. Причины ограничений не уточняются.

Цены на золото перешли к снижению, если рассматривать динамику месячного диапазона. При этом интерес крупных инвесторов смещается в сторону криптовалют, в которых они видят альтернативный инструмент, который поможет уберечь капитал от инфляции, заявили ранее РИАМО эксперты.

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