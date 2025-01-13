Узбека-трансвестита* по имени Лариса выгнали из России

Узбека-трансвестита* Ларису (настоящее имя — Расул), занимавшегося проституцией в Екатеринбурге, выдворили из России на родину, сообщает E1.RU .

Расул вместе с двумя земляками организовал бордель в арендованной квартире на улице Черепанова. Накануне туда прибыли полицейские, отреагировавшие на жалобы соседей.

В квартире были обнаружены телефоны, на которые арендаторы снимали все происходящие, а также учетные табели. Судя по найденным записям, ценник за встречу с Расулом был установлен в размере 6-7 тыс. рублей.

В итоге выяснилось, что житель Узбекистана, помимо занятия проституцией, проживал в РФ нелегально. Его выдворили на родину.

Второго сотрудника борделя — Джансанбека — отправили за решетку на пять суток. Он также вернется в Узбекистан.

Ранее таджик Джанги напал на московского трансвестита*, который согласился переспать с иностранцем за деньги и еду. Во время ласок мигрант понял, что находится с переодетым мужчиной.

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