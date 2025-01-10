Таджик Джанги напал на московского трансвестита*, распознав «подвох»

сегодня в 13:28

Таджикистанец по имени Джанги напал на трансвестита* Анжелу в Москве, осознав, что она не является девушкой. Анжела согласилась переспать с иностранцем за небольшую сумму денег и еду, поскольку мигрант работал в известной продуктовой сети, сообщают «Новости Москвы» .

Для проведения досуга Джанги решил воспользоваться услугами недорогой проститутки. Далее таджикистанец пришел домой к новому знакомому, считая его женщиной.

Во время ласок мигрант понял, что находится с трансвеститом*, после чего достал нож и атаковал несостоявшегося полового партнера. Порезав переодетого мужчину, клиент схватил его мобильник и сбежал.

За содеянное уроженцу Таджикистана грозит лишение свободы. Информации о состоянии здоровья трансвестита* не приводится.

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