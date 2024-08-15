Устроившего дебош в гостинице американца арестовали на 2 месяца

Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения гражданину США Джозефу Татеру, который устроил дебош в гостинице, а затем накинулся с кулаками на капитана полиции. Его арестовали на 2 месяца, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Джозеф пробудет в СИЗО до 14 октября. Суд отказал адвокату в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, которая не связана с заключением. Гражданина США обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

46-летний американец, нелегально проживающий в России, попытался заселиться в столичную гостиницу, но ему отказали из-за отсутствия миграционной карты. Тогда мужчина устроил дебош, накинулся с кулаками на сотрудников отеля, а затем на капитана полиции.

Изначально Джозефа задержали за мелкое хулиганство. Накануне суд постановил арестовать американца на 15 суток. В США изучают информацию о задержании дебошира. Власти хотят получить консульский доступ к своему гражданину.