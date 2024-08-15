США изучают информацию о задержании в Москве американского дебошира

Власти США хотят получить консульский доступ к своему гражданину, арестованному за хулиганство в Москве, пишет газета « Известия ».

«Мы находимся в курсе сообщений об аресте еще одного американского гражданина в России. Мы работаем, чтобы обеспечить консульский доступ», — заявил на брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Ранее столичный суд арестовал гражданина США Джозефа Татера на 15 суток. Американец устроил дебош в отеле и ударил сотрудника полиции.