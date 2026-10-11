В Пушкино после ремонта открылась амбулатория в микрорайоне Звягино

В микрорайоне Звягино возобновила работу после ремонта амбулатория № 7 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. В первый день приема здесь также прошел единый день диспансеризации: жители смогли пройти диагностику и оценить обновленное здание, сообщили в пресс-службе здравоохранения Московской области.

«Амбулатория очень востребована, сейчас к ней прикреплено порядка 1,5 тыс. местных жителей. Большинство — пожилые люди, которым неудобно добираться до более крупных подразделений больницы, и дети, которых родителям удобнее привести на осмотр сюда. Здесь работает педиатрический, терапевтический и стоматологический кабинеты, кабинет ЭКГ, прививочный и процедурный. Есть возможность проводить лечение в условиях дневного стационара, так как на диспансерном учете сейчас находятся 510 жителей. Сегодня сюда приехали и наши мобильные диагностические пункты — маммограф и флюорограф, которые по графику выезжают в отдаленные населенные пункты округа для обследования жителей», — рассказал главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.

В ходе ремонта здания площадью 210 кв. метров заменили кровлю и внутренние инженерные системы, обновили крыльцо и фасад. Внутри полностью заменили полы, обновили стены и отделку помещений. Также амбулаторию оснастили новой мебелью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.