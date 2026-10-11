В Протвино завершено благоустройство мемориала «Рубеж обороны»

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В Протвино завершились работы по благоустройству мемориала «Рубеж обороны». Работы проводились в несколько этапов и были направлены на сохранение исторической значимости памятного места и создание комфортных условий для жителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках благоустройства обновлена инфраструктура территории: заасфальтировали проезд и заменили бортовой камень. Привели в порядок памятные конструкции — обновили стелы и облицевали боковые поверхности керамогранитом, заменив прежнюю гранитную отделку на черный полированный камень.

Особое внимание было уделено прилегающей территории: выполнили озеленение, благоустроили пространство и создали дополнительные места для отдыха.

«Мы стремились сохранить историческую значимость мемориала, сделав его при этом ухоженным и удобным для горожан.

Мемориал — это живая связь поколений. Наша обязанность — сохранять эту память в безупречном виде», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.