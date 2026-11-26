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250 на 22: Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов. Процесс передачи завершился 26 ноября, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале .

Украине отдали 250 тел солдат украинской армии. В Россию вернулись 22 павших героя специальной военной операции.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вопрос от журналистов прозвучал на фоне отказов главы киевского режима выводить войска из Донбасса.

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал Украине «найти нового президента» .

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