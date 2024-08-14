Американец получил 15 суток ареста за дебош в столичной гостинице

Суд Москвы избрал административное наказание американцу, который устроил драку в гостинице, а потом избил полицейского, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Мещанский районный суд Москвы постановил признать виновным гражданина США Джозефа Татера в совершении административного правонарушения. Он был задержан за мелкое хулиганство.

Суд назначил американцу наказание в виде ареста на 15 суток.

Ранее стало известно, что американец устроил дебош в пятизвездочной гостинице в Москве за то, что его не стали заселять из-за отсутствия миграционной карты. Правоохранители доставили его в отдел, где гражданин США также попытался избить капитана полиции.