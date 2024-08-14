Задержанный за дебош нелегальный мигрант из США избил полицейского в Москве

Американский гражданин, нелегально проживающий в России, устроил дебош в пятизвездочной гостинице в Москве, а затем избил полицейского, сообщает « 112 ».

46-летний гражданин США Джозеп Тагер хотел заселиться в гостиницу, расположенную в Мещанском районе. Персонал на ресепшене отказал ему в этом, сославшись на отсутствие миграционной карты, которую американец не предоставил.

После отказа Тагер устроил дебош. Он матерился сразу на двух языках, а также пытался избить персонал. В гостиницу приехали правоохранители, они задержали американца и доставили в отдел полиции.

Однако даже там Тагер не успокоился. Он решил устроить драку с капитаном полиции, набросившись на него с кулаками. Американца посадили в камеру.