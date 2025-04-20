Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Коллектив назвал его своими душой и сердцем.

О смерти директора сообщили вечером 19 апреля. Подробностей и причин кончины не рассказали.

Информация о месте и дате прощания с Фроликовым будет дана в ближайшее время.

Также экс-солист группы «На-На». певец Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет. Музыкант долгие годы боролся с раком лимфатической системы, а перед смертью у него диагностировали тяжелую стадию лейкоза. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.