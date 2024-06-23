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Уголовное дело возбудили после ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» после атаки ВСУ на Севастополь, сообщает пресс-служба СКР.

Российские следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выявляют лиц, которые причастны к теракту. Их действиям дадут правовую оценку.

Сейчас на месте атаки противника работают следователи и криминалисты.

ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS около 12:30 в воскресенье. Их помогал наводить дрон США. Противник ударил по пляжу, где в выходной отдыхали мирные жители. В результате ракетной атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них много детей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что праздник Святой Троицы киевский режим выбрал для нападения из-за ненависти к русской культуре и православию. Она также назвала атаку ритуальной.