Дата для удара по Севастополю, несмотря на регулярность атак ВСУ, была выбрана неслучайно. День Святой Троицы был предпочтен Киевом из-за ненависти к российской культуре и православию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И эти ритуальные <…> преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она уточнила, что для Киева нет понятия гражданской инфраструктуры или школьных праздников. Они специально используют все свои возможности для максимального поражения мирных жителей.

По ее словам, об этих обстрелах молчат все международные организации. Они игнорируют атаки на Донбасс и уже давно дискредитировали себя. Сейчас они являются только инструментом Запада.

Украина атаковала Севастополь ракетами ATACMS в районе 12:30 в воскресенье. Их помогал наводить американский дрон. Удар пришелся по пляжу, где отдыхали мирные жители. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие, среди которых много детей.