«Убьют как Кеннеди»: Жириновский предрек покушение на Трампа 8 лет назад
Сбылось очередное пророчество покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик предвидел покушение на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает SHOT.
«Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди», — заявил Жириновский 8 лет назад.
В ЦРУ не исключают, что будут предприняты новые попытки покушения на кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента в США.
В настоящее время в Сети активно обсуждают визуализацию головы Трампа в момент покушения. На ней видно, насколько экс-политик был близок к смерти.
13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо и застрелил одного из участников мероприятия. Снайперы Секретной службы ликвидировали преступника.