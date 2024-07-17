«Убьют как Кеннеди»: Жириновский предрек покушение на Трампа 8 лет назад

SHOT: Жириновский предсказал покушение на Трампа еще 8 лет назад

«Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди», — заявил Жириновский 8 лет назад.

В ЦРУ не исключают, что будут предприняты новые попытки покушения на кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента в США.

В настоящее время в Сети активно обсуждают визуализацию головы Трампа в момент покушения. На ней видно, насколько экс-политик был близок к смерти.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо и застрелил одного из участников мероприятия. Снайперы Секретной службы ликвидировали преступника.