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Число иностранных туристов в России увеличилось более, чем в два раза

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) представило результаты опроса 3300 иностранных студентов из 116 стран на форуме «Сильные идеи». Согласно опросу, число иностранных туристов выросло более, чем в два раза за прошлый год.

Как показали результаты опроса, 57% респондентов уже путешествовали по РФ, еще 29% планируют совершить поездки в ближайшее время

При этом 45% хотят остаться работать в России после учебы.

Исследование является частью программы АСИ «Открой твою Россию». Результаты лягут в основу новых турпродуктов для иностранных туристов, укрепляя глобальный имидж страны. Опрос проведен при поддержке Минобрнауки, МГИМО и ГК Б.