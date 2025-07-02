Министр туризма республики Сергей Ганзий рассказал, что самую длинную набережную в Крыму построят на западном побережье в рамках проекта круглогодичного морского курорта «Золотые пески России», сообщает РИА Новости .

По его словам, протяженность набережной будет составлять 12 км. В рамках строительства будет благоустроено порядка 45 гектар современных пляжных территорий.

Также планируется построить 18 отелей категории «3» и «5» звезд общей вместимостью более восемь тыс. номеров. Предполагается, что курорт откроют в 2030 году.

Ранее стало известно, что в Крыму ведется строительство трех современных экотехнопарка для переработки отходов. Два из них уже вышли на высокую степень готовности.