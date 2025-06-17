В Крыму строят три экотехнопарка для переработки отходов

12 июня заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым для обсуждения строительства экотехнопарков. В рамках рабочего визита они посетили объекты в Сакском и Белогорском районах, где возводятся современные комплексы по обращению с отходами, сообщила пресс-служба РЭО.

«В Республике Крым строятся три современных комплекса по обращению с отходами. Два из них уже вышли на высокую степень готовности. Они находятся в Белогорском и Сакском районах. В ходе рабочего визита проинспектировал эти объекты, а также Тургеневский карьер — полигон под Саками. Скоро регион сможет начать эксплуатацию этих объектов. Комплексы станут основой новой системы обращения с ТКО в Крыму. Эти КПО позволят обрабатывать 700 тыс. т и перерабатывать 575 тыс. т отходов ежегодно, что значительно опередит целевые показатели федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», — сообщил Денис Буцаев.

Мощность обработки в «Экотехнопарке Сакского района» составит 200 тыс. т в год, утилизации — 170 тыс. т. «Экотехнопарк Белогорского района» сможет обрабатывать 500 тыс. т, утилизировать — 405 тыс. т.

Третий объект «Экотехнопарк в Ленинском районе» будет построен с мощностью обработки 160 тыс. т в год и утилизации — 136 тыс. т.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.