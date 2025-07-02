На форуме «Сильные идеи» представили проекты по реабилитации бойцов СВО

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» участники обсуждали инновационные решения по поддержке ветеранов боевых действий. Участники представили разные проекты, направленные на помощь защитникам Отечества в их возвращении к мирной жизни, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Так, в России создадут Центры компетенций для реабилитации участников специальной военной операции, они будут опираться на несколько важных направлений в работе. В них войдут спортивные программы, адаптированные под особые потребности ветеранов, психологическая поддержка от тех, кто сам прошел через подобный опыт, а также помощь в поиске работы и развитии собственного дела.

Среди представленных инициатив особо выделяется проект ветерана СВО Андрея Кулина, который в настоящее время работает менеджером в финансовом блоке ВЭБа. Он создает особую косметическую продукцию для людей с протезами, чтобы сделать их повседневную жизнь после ампутации более комфортной.

В Самарском государственном медицинском университете специалист Дарья Паршина вместе со своей командой разработала виртуальный тренажер под названием «Тактическая медицина. Базовый курс». Это инновационное решение помогает людям осваивать навыки оказания первой помощи в экстренных ситуациях и одновременно готовит их психологически к стрессовым условиям.

Тем временем в Республике Марий Эл постоянный представитель Ольга Бадма-Халгаева активно развивает особый подход к психологической поддержке ветеранов. Ее метод основан на принципе «равный — равному», когда помощь оказывают люди со схожим опытом.

Анна Домченко руководит Тульским отделением фонда «Защитники Отечества» и фокусируется на создании возможностей для участников специальной военной операции. Она организует программы по адаптивному спорту и помогает ветеранам СВО найти работу, что способствует их успешному возвращению к мирной жизни.

Банк ПСБ активно помогает военным найти себя в гражданской жизни. Управляющий директор банка Юлия Смолина занимается программой, которая поддерживает бывших военнослужащих в поиске нового профессионального пути. В текущем Году защитника Отечества такая поддержка становится особенно важной для многих людей. Программа уже показывает хорошие результаты: в Центрах компетенций подготовили более 850 медицинских работников из 29 разных регионов страны.