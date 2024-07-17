Опубликована визуализация головы Трампа в момент покушения

Mash разместил у себя визуализацию головы политика и бизнесмена Дональда Трампа в момент покушения. На ней видно, насколько экс-президент США был близок к смерти.

На видео показан поворот головы выступающего на митинге политика и траектория полета пули из оружия. Там видно, как близко к голове она прошла.

13 июля Трамп выступал на встрече со сторонниками, она проходила в штате Пенсильвания. В момент речи экс-главы государства раздались выстрелы. Стрелок был на крыше здания вне охраняемого периметра. Он ранил Трампа в ухо. Мужчину с винтовкой AR-15 застрелили сотрудники Секретной службы.

При покушении на Дональда Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Кори Комператоре. Были также ранены несколько человек.

Трамп ранее отметил, что от смерти его «спасли» нелегальные мигранты, так как он повернул голову, чтобы взглянуть на статистику, выведенную по этой проблеме на экране.