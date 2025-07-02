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Савельев: полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери

Вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщает РИА Новости .

Тестовый участок будет иметь протяженность 129 км. Будет завершен в 4-м квартале 2027 года.

«Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе „Уральские локомотивы“ группы „Синара“, — отметил Савельев.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург стартует в середине 2025 года, заявил ранее министр транспорта Роман Старовойт в ходе правительственного часа в Совфеде.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал исполнить в срок проект ВСМ Москва — Петербург и работать в соответствии с планом.

Первые поезда по ВСМ, которая свяжет две российские столицы, готовились пустить с 1 апреля 2028 года. Ожидается, что новая магистраль также увеличит туристический поток между Москвой и Петербургом.