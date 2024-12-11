Президент РФ Владимир Путин призвал работать по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в условленные сроки. Глава государстава потребовал подписать документы в срок, пишет РИА Новости .

«Настоящие браки, конечно, совершаются на небесах, но пока люди не пришли в ЗАГС и не подписали соответствующие документы, они не являются в соответствии с законом мужем и женой», — отметил он.

Путин призвал обратить внимание на сроки и работать в соответствии с планом.

Первые поезда планируют пустить по ВСМ 1 апреля 2028 года. Предполагается, что новый железнодорожный поток увеличит туристические потоки между городами.

Ранее сообщалось, что депутаты Мособлдумы приняли закон для поддержки создания и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта. Одним из первых таких проектов стала ВСМ Москва — Санкт-Петербург.