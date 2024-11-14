сегодня в 11:30

В Подмосковье ввели льготу для проекта строительства ВСМ Москва — Петербург

В Мособлдуме в целом приняли закон для поддержки создания и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта. Один из пилотных проектов — строительство магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщает корреспондент РИАМО.

«Президент РФ поручил создавать высокоскоростные ж/д пути на базе отечественных технологий. Сейчас в России таких магистралей нет, пилотным проектом должно стать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург», — сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Часть инфраструктуры нового проекта пройдет и по территории Подмосковья. Для развития данного направления законом устанавливается льгота 100% по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, составляющего инфраструктуру высокоскоростного ж/д транспорта и используемого для магистрали Москва–Санкт-Петербург.

Льгота устанавливается с 1 января 2025 года до 1 января 2065 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.