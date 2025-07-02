Спецслужбы США нашли нарушения в отчете по России и выборам в США в 2016 году

В ЦРУ заявили, что специалисты при проверке обнаружили серьезные проблемы с методологией составления разведывательного отчета о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. Директорат анализа Центрального разведывательного управления указал на множественные нарушения процедур при подготовке этого документа, пишет ТАСС со ссылкой на New York Post.

Американские спецслужбы также допускают, что выводы о попытках России повлиять на исход выборов в пользу действующего президента США Дональда Трампа могли быть сделаны под влиянием политических мотивов, а не объективных разведданных.

Анализ, проведенный по указанию главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, показал, что в процессе подготовки доклада о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США были обнаружены многочисленные нарушения процедур. Рэтклифф дал задание изучить, как американская разведка работала над этим документом в конце 2016 года, когда страной руководил Барак Обама.

В отчете директората указывается, что при составлении оценки были выявлены различные процедурные несоответствия.

«Чрезвычайно сжатые сроки были нетипичными для официальной оценки разведывательного сообщества, на подготовку которой могут уходить месяцы. Особенно для оценки таких масштаба, степени сложности и политической „чувствительности“», — говорится в документе.