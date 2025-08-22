У подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца было два паспорта

У арестованного в Италии Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве нефтепроводов «Северные потоки», было два паспорта гражданина Украины на разные имена, сообщает немецкий журнал Spiegel.

Этот факт может указывать на возможное участие украинских государственных структур в сокрытии Кузнецова.

Задержанный уже не впервые посещал Италию. По данным служб безопасности, с осени 2023 года подозреваемый неоднократно пересекал украинскую границу под своим настоящим именем.

Как пишет итальянское издание ANSA, суд итальянского города Болонья оставил Кузнецова под арестом. Слушание о его экстрадиции в Германию состоится 3 сентября. При этом украинец отвергает обвинения в подрыве «Северных потоков», заявив, что в этот момент находился на родине.

21 августа немецкое издание Der Spiegel сообщило о задержании подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Задержанный в Италии мужчина оказался гражданином Украины. Позднее было опубликовано первое фото лица украинца Сергея Кузнецова, который является капитаном ВСУ в отставке.