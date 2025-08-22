сегодня в 10:24

Появилось фото украинца, причастного к диверсии на газопроводе «Северный поток»

Опубликовано первое фото лица украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, причастен к подрыву газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года. Черно-белый кадр показал Telegram-канал URA.RU .

По данным Corriere della Sera, задержанный украинец мог руководить яхтой «Андромеда». Ее 26 сентября 2022 года применяли для транспортировки водолазов.

Они совершили диверсию на двух газопроводах «Северный поток» между РФ и ФРГ. Объекты инфраструктуры были важны для России для поставок «голубого топлива» в ЕС.

Ранее сообщалось, что Кузнецов — капитан ВСУ в отставке. Также он проходил службу в СБУ.