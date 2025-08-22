Появилось фото украинца, причастного к диверсии на газопроводе «Северный поток»
Фото - © Danish Defence Command
Опубликовано первое фото лица украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, причастен к подрыву газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года. Черно-белый кадр показал Telegram-канал URA.RU.
По данным Corriere della Sera, задержанный украинец мог руководить яхтой «Андромеда». Ее 26 сентября 2022 года применяли для транспортировки водолазов.
Они совершили диверсию на двух газопроводах «Северный поток» между РФ и ФРГ. Объекты инфраструктуры были важны для России для поставок «голубого топлива» в ЕС.
Ранее сообщалось, что Кузнецов — капитан ВСУ в отставке. Также он проходил службу в СБУ.