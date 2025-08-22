сегодня в 07:27

WSJ: пойманный по делу о подрыве «Северных потоков» служил в СБУ

Украинец Сергей К., которого задержали в Италии по подозрению в координации подрыва на «Северных потоках», — капитан ВСУ в отставке. Он проходил службу в СБУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал газеты Wall Street Journal.

21 августа днем Генпрокуратура Германии сообщила, что полиция в Италии задержала подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Инцидент произошел 26 сентября 2022 года.

Сергей К. проходил службу в элитном военном подразделении. Оно охраняло Киев в 2022 году.

Тогда Сергей К. был руководителем маленького подразделения. Его подчиненные сбивали воздушные цели с помощью систем ПВО.

Сергея К. и иных военных наняли в мае 2022 года. Их задачей было совершить диверсию на «Северных потоках».

Полиция Италии провела задержание украинца рядом с городом Сан-Клементе. Мужчина тогда сопровождал сына в университет.

Сергея К. смогли отследить, поскольку он, предположительно, использовал паспорт Украины для покупки авиационных билетов в Польше и бронирования номера в итальянском отеле.

Задержанного подозревают в координации подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Ему вменяют антиконституционную диверсию, разрушение сооружений.